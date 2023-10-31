Меликов заявил о полном восстановлении работы аэропорта Махачкалы
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что работа международного аэропорта в Махачкале полностью восстановлена.
«Только на сегодня запланировано 24 рейса на прилет и 28 - на вылет. Всего услугами воздушной гавани воспользуются сегодня около 3 тысяч пассажиров!» - написал он в своем Telegram- канале.
Говоря о массовых беспорядках, глава региона отметил, что «этой совершенно глупой и бесполезной "акцией" людей напугать не удалось». Также он заявил, что никто не смог опорочить республику.
«Единственное, что у них получилось, - повредить чужое имущество», - заключил Меликов.
Ущерб от беспорядков в махачкалинском аэропорту составил несколько миллионов рублей - пострадали заграждения, камеры и некоторое оборудование. Глава Дагестана лично проинспектировал воздушную гавань.
Президент Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ заявил, что беспорядки в Махачкале инспирированы руками западных спецслужб. Глава государства добавил, что организацией столкновений занимались через соцсети, в том числе с территории Украины.