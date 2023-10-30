СК РФ поставил на контроль ход расследования дела о беспорядках в Дагестане
Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета.
В своем посте отметили, что в соцсетях с целью организации беспорядков были размещены призывы к дагестанцам выйти на протестные акции в районе аэропорта «Уйташ» в Махачкале.
Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СК России по Дагестану установить обстоятельства преступления, его участников и организаторов. На данный момент возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Напомним, что из-за беспорядков в Дагестане создали оперативный штаб по урегулированию общественно-политической ситуации, а правительство республики перешло на круглосуточный режим работы.