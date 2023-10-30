СК РФ поставил на контроль ход расследования дела о беспорядках в Дагестане

Следственными органами СК России по Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

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Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета.

В своем посте отметили, что в соцсетях с целью организации беспорядков были размещены призывы к дагестанцам выйти на протестные акции в районе аэропорта «Уйташ» в Махачкале.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СК России по Дагестану установить обстоятельства преступления, его участников и организаторов. На данный момент возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Напомним, что из-за беспорядков в Дагестане создали оперативный штаб по урегулированию общественно-политической ситуации, а правительство республики перешло на круглосуточный режим работы.