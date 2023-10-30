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Израиль в соответствии с планом расширяет наземные операции в Газе

Анна Ушакова
12:48 30.10.2023
По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, в Газу вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские силы.
Израиль в соответствии с планом расширяет наземные операции в Газе
© Фото: IMAGO, saeedqaq, Global Look Press
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Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа в соответствии с намеченным планом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«За минувшие сутки в секторе Газа мы продолжили расширять наземные операции, в сектор вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы. Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с запланированными этапами войны и ее целями», - сообщил Хагари.

Представитель израильской армии добавил, что операции расширяются для двух целей. Первая - уничтожение ХАМАС, а вторая - возвращение домой заложников в Газе. Данные о расположении военных сил в секторе Газа Хагари разглашать не намерен.

Напомним, 28 октября Армия обороны Израиля перешла в наступление на севере сектора Газа. ЦАХАЛ сообщает, что в наземной операции задействованы подразделения бронетанковых, инженерных сил и пехота.

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Израиль в соответствии с планом расширяет наземные операции в Газе
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