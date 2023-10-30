Плененная ХАМАС немецкая студентка Шани Лук погибла

Девушке 22 года, в плен к боевикам она попала в начале октября.

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В плену у ХАМАС погибла студентка из Германии Шани Лук. Об этом сообщила ее мать. Рикарда Лук утверждает, что узнала о гибели дочери от израильских военных.

«К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», - сказала Рикарда Лук телеканалам RTL и NTV.

Официального подтверждения смерти студентки из ФРГ пока нет.

Немецкий телеканал ZDF рассказал о гибели Шани Лук еще 10 октября, ссылаясь на собственные источники. Однако до сих пор девушку считали живой, но сообщали, что она находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 22-летняя студентка из ФРГ Шани Лук находилась на музыкальном фестивале неподалеку от сектора Газа, где попала в плен во время нападения боевиков ХАМАС. Жестокие кадры пленения девушки облетели весь мир. Боевики похитили Шани Лук в бессознательном состоянии с переломанными ногами и увезли в кузове пикапа. Позже сообщалось, что девушка в тяжелом состоянии находится в больнице в секторе Газа, у нее серьезная травма головы.

Ранее Генеральная прокуратура Германии инициировала расследование в отношении ХАМАС по подозрению в захвате заложников и их убийствах. 29 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что сейчас ХАМАС удерживает в плену 239 заложников.