Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа

Мать пропавшей без вести призвала власти Германии отложить бюрократические споры и сделать все возможное для возвращения девушки на родину.

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Одна из посетительниц музыкального фестиваля на юге Израиля, гражданка Германии Шани Лук, попавшая в плен бойцов ХАМАС, была найдена живой в одной из больниц сектора Газа. Об этом в видеообращении сообщила ее мать Рикарда Лук.

Как отметила женщина, у ее дочери диагностирована тяжелая травма головы, состояние оценивается как критическое. Мать пропавшей призвала власти Германии срочно принять меры по возвращению немки на родину.

«У нее серьезная травма головы, и она находится в критическом состоянии, каждая минута на счету, и мы просим правительство Германии действовать быстро», - сказала Рикарда Лук.

История Шани Лук получила мировую огласку после распространения в Интернете видео, на котором бойцы ХАМАС везли в грузовике заложницу с неестественно вывернутыми конечностями. По татуировкам Рикарда Лук смогла опознать свою дочь.

Ранее посольство России в Израиле передало информацию о гибели двух граждан России в ходе палестино-израильского конфликта. ХАМАС также заявил, что некоторые взятые ими в плен люди имеют двойное гражданство, в том числе граждане России.