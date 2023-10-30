В Совфеде призвали к «предельно жесткой» реакции на беспорядки в Махачкале

Глава Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что организаторов и участников массовых беспорядков в Дагестане должны привлечь к уголовной ответственности.

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Реакция правоохранительных органов на массовые беспорядки в международном аэропорту Уйташ в Махачкале, которые произошли вечером 29 октября, должна быть «предельно жесткой и оперативной». Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Законодатель отметил, что организаторов и участников противоправных действий в Дагестане должны привлечь к уголовной ответственности. Он добавил, что правопорядок в республике необходимо восстановить в кратчайшие сроки.

«Трагические события на Ближнем Востоке не могут быть поводом для разжигания межнациональной розни в России», - написал он в своем Telegram-канале.

Сегодня в ГУ МВД России по СКФО сообщили, что правоохранители установили более 150 участников беспорядков на территории махачкалинского аэропорта, 60 из них были задержаны для дальнейшего разбирательства. По данным ведомства, в результате протестных акций пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, двое из них были госпитализированы в больницу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в республике.