В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму заявили о высоком спросе на квартиру Зеленского

Сергей Лебедев
18:59 21.10.2023
Объект стал самым востребованным на торгах.
В Крыму заявили о высоком спросе на квартиру Зеленского
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press
Читайте нас на:

Выставленная на продажу национализированная квартира Владимира Зеленского в Крыму сейчас пользуется повышенным спросом. На данный момент она является самым востребованным объектов на торгах. Об этом сегодня заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

«Этот объект самый востребованный на торгах из размещенных», - сказал чиновник.

Напомним, ранее власти Крыма сообщили, что планируют выручить миллиард рублей от продажи украинского имущества. С начала года удалось реализовать имущество на сумму около 820 миллионов рублей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:35 В стране и мире
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Бобби Чарльтон
17:28 В стране и мире
Пятеро россиян попали в больницу после ДТП с двумя автобусами в Турции
16:55 В стране и мире
Спикер ЦАХАЛ заявил, что наземная операция в Газе будет идти до достижения целей
17:26 В стране и мире
Зарплата участников СВО после индексации составит от 210 тыс. рублей
13:43 В стране и мире
Биатлонистку Анфису Резцову похоронят 24 сентября на Троекуровском кладбище
Популярное
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»
Видео
В Россию из Сербии экстрадировали ненастоящего стоматолога
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.