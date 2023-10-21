В Крыму заявили о высоком спросе на квартиру Зеленского

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Выставленная на продажу национализированная квартира Владимира Зеленского в Крыму сейчас пользуется повышенным спросом. На данный момент она является самым востребованным объектов на торгах. Об этом сегодня заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

«Этот объект самый востребованный на торгах из размещенных», - сказал чиновник.

Напомним, ранее власти Крыма сообщили, что планируют выручить миллиард рублей от продажи украинского имущества. С начала года удалось реализовать имущество на сумму около 820 миллионов рублей.