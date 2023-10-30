AP показало кадры попадания израильских танкистов по гражданской машине в Газе
Танк Армии обороны Израиля въехал в Газу и открыл огонь по дороге, на которой находились автомобили гражданских лиц. Агентство Associated Press опубликовало кадры, на которых видно, как репортеры сидят в машине на перекрестке и становятся свидетелями выстрела из бронемашины.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее Agence France-Presse сообщило, что очевидцы заметили израильские танки у окраины Газы. Отмечается, что под контролем ЦАХАЛ находится участок дороги между севером и югом анклава. По данным СМИ, операция Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до полугода.
По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа в соответствии с намеченным планом. Он заявил, что в Газу вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские силы.