AFP: танки Израиля контролируют стратегический путь с севера на юг сектора Газа
Очевидцы заметили танки Израиля вблизи от окраин Газы. Израильские военные контролируют участок дороги между севером и югом палестинского анклава, сообщает агентство AFP.
По сообщениям СМИ, израильская операция в секторе Газа продлится от 6 недель до 6 месяцев. В числе главных задач, которые ставят перед собой военные еврейского государства, будет уничтожение движения ХАМАС и ликвидация его лидеров, ответственных за атаку 7 октября.
Руководство Израиля планирует создать в секторе Газа буферную зону для предотвращения аналогичных нападений со стороны Палестины
Ранее Израиль приступил к проведению наземной операции в секторе Газа. На территорию палестинского анклава выдвинулись танки, БМП и дополнительные сухопутные силы Израиля. Эксперты прогнозируют эскалацию боевых действий в палестино-израильском противостоянии. Это может повлечь большие потери с обеих сторон.