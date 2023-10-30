AFP: танки Израиля контролируют стратегический путь с севера на юг сектора Газа

Ранее сообщалось, что израильская операция в секторе Газа может продлиться до полугода.

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Очевидцы заметили танки Израиля вблизи от окраин Газы. Израильские военные контролируют участок дороги между севером и югом палестинского анклава, сообщает агентство AFP.

По сообщениям СМИ, израильская операция в секторе Газа продлится от 6 недель до 6 месяцев. В числе главных задач, которые ставят перед собой военные еврейского государства, будет уничтожение движения ХАМАС и ликвидация его лидеров, ответственных за атаку 7 октября.

Руководство Израиля планирует создать в секторе Газа буферную зону для предотвращения аналогичных нападений со стороны Палестины

Ранее Израиль приступил к проведению наземной операции в секторе Газа. На территорию палестинского анклава выдвинулись танки, БМП и дополнительные сухопутные силы Израиля. Эксперты прогнозируют эскалацию боевых действий в палестино-израильском противостоянии. Это может повлечь большие потери с обеих сторон.