Потери ВСУ и отношения с Китаем: о чем говорил Шойгу на форуме в Пекине

Круг стран, которые не хотят быть втянутыми в повестку Запада, расширяется, а модель отношений между Россией и Китаем становится образцовой и все более привлекательной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на форуме безопасности в Пекине.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

В Пекинском международном конференц-центре открылась одна из ярчайших площадок для диалога в области мировой архитектуры безопасности. Российскую делегацию на форуме возглавляет министр обороны Сергей Шойгу. На красной ковровой дорожке его встречает зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

В большом зале международного пекинского конференц-центра не протолкнуться. Особый интерес вызывает присутствие блока недружественных стран во главе с представителями Пентагона.

Свою речь Сергей Шойгу начинает с благодарности китайской стороне за гостеприимство и приглашение. Министр подчеркивает, что Москва и Пекин задают новый тон международного сотрудничества, основанный на независимости и взаимоуважении.

«Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится все более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится», - подчеркнул Шойгу.

Во время своего обращения Сергей Шойгу отметил особую роль Пекина в развитии многополярного мироустройства. В частности, упомянул о недавно завершившемся здесь форуме «Один пояс - один путь».

Львиная доля доклада министра обороны России посвящена причинам, дестабилизирующим ситуацию в мире. При этом Сергей Шойгу открыто указывает на тех, кто расшатывает хрупкое равновесие в угоду собственным амбициям. Тараном в этом противостоянии Белый дом выбрал Украину. При этом эскалацию конфликта Запад продолжает искусственно поддерживать, финансируя и снабжая украинскую сторону. Тем самым Вашингтон создает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями, отмечает Шойгу. Однако планы стратегического поражения России провалились. О чем свидетельствуют успехи нашей армии в зоне проведения специальной военной операции.

«Только с 4 июня, то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления, Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса», - сказал Шойгу.

Также министр обороны отметил и дестабилизационный характер поведения США в АТР. И наращивания здесь силового потенциала НАТО. Кроме этого, сегодня Сергей Шойгу довел до сведения присутствующих, что Пентагон уже активно применяет в Азиатско-Тихоокеанском регионе свой опыт, полученный на Украине в сфере разработки биологического оружия. Не обошел министр вниманием и климатические катаклизмы. В этой области страны коллективного Запада также ведут эксперименты.

В противовес действующей и доказавшей свою эффективность организации стран Азиатско-Тихоокеанского региона АСЕАН и диалога в рамках этой организации Совета министров обороны СМОА + НАТО активно развивает в этой части мира американоцентричные блоковые сети «Квад» и АУКУС, состоящие из избранных стран «азиатско-тихоокеанской четверки» (Японии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи). Подобная закрытая блоковая деятельность позволяет странам-участницам не только модернизировать обычные вооружения, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб режиму нераспространения ядерного оружия.

Завершая выступление, Шойгу напомнил, что Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности. Диалог должен быть честным и равноправным. И без пересмотра Западом своей деструктивной линии по нанесению стратегического поражения нашей стране разговор невозможен. После выступления на форуме Сергей Шойгу отправился в Центральный военный совет КНР. Со всеми военными почестями, положенными по-настоящему высокому гостю, его уже официально встретил зампредседателя совета Чжан Юся.

Уже в дружеской атмосфере Сергей Шойгу и Чжан Юся обсудили развитие дальнейших двусторонних отношений в сфере безопасности. При этом министр обороны России подчеркнул, что усилие лидеров наших стран - в построении многополярного мира. Как отметил Сергей Шойгу, Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров на мировой арене. Однако это не единственная встреча на полях саммита. Перед пленарным заседанием министр обороны России успел обменяться мнениями с коллегами из Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Нигерии, других стран.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.