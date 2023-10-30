Делом о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы займется ГСУ СК

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Дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы передадут в ГСУ СК России. Такое решение принял председатель Следственного комитета по итогам оперативного совещания.

Как утверждается, дело будет передано в Главное следственное управление, чтобы его расследовали объективно и тщательно.

Кроме того, в СК сообщили, что в настоящий момент проводятся допросы участников событий. Правоохранители обыскивают места жительства причастных лиц.

Кроме того, следователи провели осмотр аэропорта, зарегистрировали нанесенный ущерб имуществу, изъяли записи с камер наблюдения.

Напомним, накануне, 29 октября, в столице Дагестана местные жители окружили аэропорт Уйташ и прорвались на ВПП после того, как приземлился борт из Тель-Авива. Как утверждалось, они искали среди прибывших израильтян, начались массовые беспорядки.

В Кремле произошедшее назвали итогом вмешательства извне, в том числе речь шла об информационном воздействии.