Путин проведет совещание, где будут обсуждены попытки Запада расколоть общество

На совещании будут присутствовать главы всех силовых ведомств, Мишустин, Лавров, Медведев, а также другие участники.

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Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с участием глав всех силовых ведомств РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, начало совещания запланировано на 19.00 по московскому времени. Темой объявлены попытки стран Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества.

Дмитрий Песков уточнил, что предварять совещание будет выступление Путина, которое увидит вся страна. Далее все продолжится в закрытом формате.

Также Песков сообщил, что Путин получает подробные доклады относительно ситуации в Дагестане от Федеральной службы безопасности и Росгвардии.