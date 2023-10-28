Израиль атаковал лагерь беженцев в секторе Газа, погибли 20 человек

Израиль нанес очередной удар по сектору Газа. Под обломками жилого дома на севере анклава находится много местных жителей.

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Израильская армия атаковала лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По меньшей мере 20 человек погибли.

«Как минимум 20 палестинцев погибли в результате воздушной атаки авиации Израиля на лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа», - сообщает 360 со ссылкой на Al Jazeera.

В сообщении уточнятся, что одна из ракет попала в жилое строение густонаселенного района. Есть раненые. Много мирных жителей находится под завалами.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ приступил к новому этапу военных действий в анклаве, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант.

Жителей сектора Газа вновь попросили уйти в южные районы региона.