Al Jazeera: ЦАХАЛ заявил о намерении нанести удар по православной школе

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Информационный центр правительстве сектора Газа передал информацию о полученном от ЦАХАЛ предупреждении, что воздушные силы Израиля могут провести бомбардировку православного культурного центра и прилегающей к нему школе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По известной информации, в данный момент культурный центр и школа используются в качестве убежищ для мирных жителей Газы. В православной школе укрывается порядка 500 человек, а в культурном центре - тысяча.

Ранее стало известно о том, что по больнице «Аль-Кудс» и ее окрестностям в Газе был нанесен удар армией Израиля. На момент атаки в больнице пряталось 12 тысяч человек.

Армия Израиля сообщила о расширении наземной операции в секторе Газа. Так за последние сутки ЦАХАЛ атаковал более 450 военных объектов, принадлежащих группировке ХАМАС. Отмечается, что целями для нападения стали оперативные командные и наблюдательные пункты, а также точки для запуска противотанковых ракет ХАМАС.