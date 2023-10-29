Израиль расширил наземные операции и атаковал 450 целей в Газе за сутки

За минувшие сутки израильские военные атаковали оперативные командные и наблюдательные пункты, а также установки для запуска противотанковых ракет ХАМАС.

© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress

Израильская армия за прошедшие сутки атаковала 450 целей в секторе Газа в рамках расширения наземных операций. Удары были нанесены по оперативным командным и наблюдательным пунктам, а также по установкам для запуска противотанковых ракет палестинских боевиков ХАМАС.

«За прошедшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 450 военным объектам, принадлежащим организации ХАМАС в секторе Газа», - говорится в сообщении армии Израиля.

Один из офицеров ЦАХАЛ был тяжело ранен в ходе попадания минометного снаряда, еще один солдат находится в средней степени тяжести после боя с боевиками ХАМАС на севере анклава.

Ранее стало известно, что число погибших в секторе Газа увеличилось до восьми тысяч, сообщили в Минздраве Палестины. За сутки число жертв увеличилось на 300 человек.

В пресс-службе иранского президента Эбрахима Раиси заявили, что Израиль перешел красные линии. Это может повлечь за собой ответные меры.