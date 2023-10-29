Al Hadath: Израиль нанес удар по больнице «Аль-Кудс» в секторе Газа

На момент атаки в ней укрывалось 12 тысяч жителей Газы.

© Видео: Gaza Now, Telegram © Фото: Gaza Now, Telegram

Телеканал Al Hadath сообщил об обстреле израильскими военными больницы «Аль-Кудс», находящейся на севере сектора Газа. По разным оценкам, в ней укрывалось 12 тысяч человек.

МВД Палестины также сообщало, что по окрестностям больницы был произведен обстрел. Ранее палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о получении предписания эвакуировать людей из больницы от властей Израиля.