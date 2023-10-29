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В Гааге прошла демонстрация в поддержку Палестины

Никита Черненко
23:02 29.10.2023
Демонстрация прошла мимо Международного суда ООН с требованием остановить «геноцид против Газы».
В Гааге прошла демонстрация в поддержку Палестины
© Фото: @santigoldxn Twitter
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В Гааге тысячи человек вышли на акцию протеста в парке Маливелд с призывом немедленно прекратить огонь в секторе Газа и выступили с поддержкой Палестины. Об это сообщило агентство РИА Новости.

Сообщается, что организаторами пропалестинской акции выступила группа палестинских организаций, находящихся в Нидерландах. Демонстранты прошли по улицам Гааги и мимо здания Международного суда ООН в сопровождении полиции и группы мотоциклистов. Среди скандируемых лозунгов были призывы к освобождению Палестины и остановке «геноцида против Газы». О задержаниях участников акции не сообщалось.

«Некоторые протестующие скандировали лозунг: "Позор премьер-министру Нидерландов Марку Рютте и всем голландским политикам, которые поддержали геноцид против Газы. Кровь на ваших руках!"», - говорится в материале РИА Новости.

Похожие акции прошли в Ливане, где сторонники ХАМАС вышли у Голубой мечети в Бейруте, и в Турции. На турецкий митинг прибыл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и сделал заявление, что Турция объявит Израиль военным преступником.

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