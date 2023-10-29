Сторонники ХАМАС вышли на митинг у Голубой мечети в Бейруте

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Тысячи жителей Бейрута вышли сегодня на митинг в поддержку жителей сектора Газа. За происходящим наблюдает корреспондент «Звезды» в Ливане Константин Коковешников.

Акция проходит около одной из главных достопримечательностей Ближнего Востока - Голубой мечети, важной святыни для исламского мира. Демонстранты говорят о единении с жителями сектора Газа и осуждении происходящего в Палестине, оказавшейся в эпицентре войны с Израилем.

Напомним, что накануне марш в поддержку сектора Газа прошел в Сайде, к демонстрации протеста присоединились политические активисты, молодежь, было замечено немало женщин.

Ранее сообщалось, что вечером 27 октября ЦАХАЛ начал вторжение на территорию сектора Газа, в наземной операции задействованы бронетанковые подразделения, инженерные части и пехота. В Генштабе Армии обороны Израиля заявили, что только с помощью наземной операции возможно уничтожение ХАМАС и освобождение заложников. По разным данным, в плену у ХАМАС находится порядка 200-250 израильтян: это дети, женщины и старики