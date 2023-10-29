В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Сторонники ХАМАС вышли на митинг у Голубой мечети в Бейруте

Константин Коковешников
Ирина Елагина
16:53 29.10.2023
По предварительным оценкам, на митинге собрались тысячи жителей ливанской столицы.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Тысячи жителей Бейрута вышли сегодня на митинг в поддержку жителей сектора Газа. За происходящим наблюдает корреспондент «Звезды» в Ливане Константин Коковешников.

Акция проходит около одной из главных достопримечательностей Ближнего Востока - Голубой мечети, важной святыни для исламского мира. Демонстранты говорят о единении с жителями сектора Газа и осуждении происходящего в Палестине, оказавшейся в эпицентре войны с Израилем.

Напомним, что накануне марш в поддержку сектора Газа прошел в Сайде, к демонстрации протеста присоединились политические активисты, молодежь, было замечено немало женщин.

Ранее сообщалось, что вечером 27 октября ЦАХАЛ начал вторжение на территорию сектора Газа, в наземной операции задействованы бронетанковые подразделения, инженерные части и пехота. В Генштабе Армии обороны Израиля заявили, что только с помощью наземной операции возможно уничтожение ХАМАС и освобождение заложников. По разным данным, в плену у ХАМАС находится порядка 200-250 израильтян: это дети, женщины и старики

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:53 В стране и мире
Видео
Сторонники ХАМАС вышли на митинг у Голубой мечети в Бейруте
15:17 В стране и мире
Видео
Во Флориде два человека погибли из-за стрельбы на вечеринке в честь Хэллоуина
15:09 В стране и мире
Видео
Журналист Чаленко: Царев после покушения находится в реанимации под охраной ФСБ
13:24 В стране и мире
Нетаньяху извинился за упреки в адрес израильских служб безопасности
12:47 В стране и мире
NYT: Израиль по просьбе США заменил крупную операцию в Газе на несколько ограниченных
Популярное
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.