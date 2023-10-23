Сектору Газа не хватает той гуманитарной помощи, которую анклав получил за последние несколько дней.

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Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо. Представитель палестинского Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра заявил, что 12 больниц и 32 медицинских центра анклава вышли из строя после обстрелов со стороны ЦАХАЛ.

«Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо», - цитирует РИА Новости слова аль-Кидры.

Представитель добавил, что той гуманитарной помощи, которую регион получил за последние несколько дней, недостаточно.

Ранее стало известно, что 23 октября в южную часть сектора Газа прибыли 14 грузовиков с продуктами, водой и медикаментами. Гумпомощь доставили с разрешения Израиля.

Еще раньше на территорию анклава через КПП «Рафах» проехали 20 грузовиков. Машины прибыли из Египта и принадлежали обществу Красного Полумесяца этой страны.