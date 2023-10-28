В стране и мире Палестино-израильский конфликт Израиль приступил к новому этапу боевых действий в секторе Газа Елизавета Егорова Новый этап боевых действий ЦАХАЛ будет продолжаться до получения дальнейших приказов. © Фото: IMAGO, saeedqaq, Globallookpress Читайте нас на: Израиль приступает к новому этапу боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил глава Минобороны страны Йоав Галант. «Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов», - приводит издание Haaretz слова Галанта. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ЦАХАЛ не сможет достичь своей цели (полностью ликвидировать палестинских боевиков ХАМАС) без уничтожения большей части населения сектора Газа. Министр подчеркнул, что Россия продолжает контактировать с Израилем и делать намеки на мирное урегулирование конфликта. Экспертное мнение и аналитика