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Израиль приступил к новому этапу боевых действий в секторе Газа

Елизавета Егорова
15:56 28.10.2023
Новый этап боевых действий ЦАХАЛ будет продолжаться до получения дальнейших приказов.
Израиль приступил к новому этапу боевых действий в секторе Газа
© Фото: IMAGO, saeedqaq, Globallookpress
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Израиль приступает к новому этапу боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил глава Минобороны страны Йоав Галант.

«Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов», - приводит издание Haaretz слова Галанта.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ЦАХАЛ не сможет достичь своей цели (полностью ликвидировать палестинских боевиков ХАМАС) без уничтожения большей части населения сектора Газа.

Министр подчеркнул, что Россия продолжает контактировать с Израилем и делать намеки на мирное урегулирование конфликта.

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