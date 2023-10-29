В США напомнили Израилю об ответственности за защиту населения Газы

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что ответственность за защиту мирного населения сектора Газа во время военных действий, проводимых ЦАХАЛ, лежит на Израиле. Советник сказал это в интервью телеканалу ABC.

Чиновник отметил, что США будут и дальше задавать правительству Израиля «сложные вопросы» относительно того, что делает ЦАХАЛ в рамках конфликта с Палестиной. Он также подчеркнул, что защита мирного населения - это ответственность, возлагаемая законами войны.

«На Израиле лежит ответственность по международному гуманитарному праву и законам войны в том, чтобы делать все в их силах для защиты мирного населения, в равной степени действуя на земле и при ударах с воздуха», - заявил Салливан.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что намерение Израиля уничтожить всех членов группировки ХАМАС неосуществимо без уничтожения большей части мирного населения сектора Газа. Он также добавил, что необходимо заняться организацией гуманитарных программ для спасения населения заблокированной Газы.