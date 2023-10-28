В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Лавров: уничтожить ХАМАС невозможно без гибели большинства населения Газы

Елизавета Егорова
12:25 28.10.2023
Если Израиль собирается полностью ликвидировать ХАМАС, то ему придется уничтожить большую часть населения сектора Газа.
Лавров: уничтожить ХАМАС невозможно без гибели большинства населения Газы
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Если Израиль намерен полностью ликвидировать палестинских боевиков ХАМАС, то ему придется уничтожить большую часть мирного населения в секторе Газа. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров.

«...уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно», - сказал Лавров в интервью агентству Белта.

Министр добавил, что для спасения населения Газы, которое сейчас находится в состоянии блокады без воды, продовольствия и электричества, необходимо организовать гуманитарные программы.

Лавров усомнился в возможности прямых переговоров о создании двух государств Палестины и Израиля, однако Россия продолжает контактировать с израильской стороной и намекать на необходимость поиска мирных решений.

Ранее стало известно, что представители российского МИД обсудили с членами палестинской делегации ХАМАС освобождение заложников, имеющих гражданство РФ. Делегация из Палестины высоко оценила старания России по мирному урегулированию конфликта.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:48 В стране и мире
Лавров заявил, что Запад начинает побаиваться монстра, которого вырастил на Украине
12:21 В стране и мире
Сийярто: Венгрия не даст добро 12-му пакету санкций ЕС, если он затронет энергетику РФ
11:34 В стране и мире
Израиль пропустит в Газу грузовики с провиантом, водой и медикаментами
11:00 В стране и мире
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
10:29 В стране и мире
В ХАМАС заявили, что Израиль провалил попытку наземной операции
Популярное
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.