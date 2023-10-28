Лавров: уничтожить ХАМАС невозможно без гибели большинства населения Газы

Если Израиль собирается полностью ликвидировать ХАМАС, то ему придется уничтожить большую часть населения сектора Газа.

© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Если Израиль намерен полностью ликвидировать палестинских боевиков ХАМАС, то ему придется уничтожить большую часть мирного населения в секторе Газа. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров.

«...уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно», - сказал Лавров в интервью агентству Белта.

Министр добавил, что для спасения населения Газы, которое сейчас находится в состоянии блокады без воды, продовольствия и электричества, необходимо организовать гуманитарные программы.

Лавров усомнился в возможности прямых переговоров о создании двух государств Палестины и Израиля, однако Россия продолжает контактировать с израильской стороной и намекать на необходимость поиска мирных решений.

Ранее стало известно, что представители российского МИД обсудили с членами палестинской делегации ХАМАС освобождение заложников, имеющих гражданство РФ. Делегация из Палестины высоко оценила старания России по мирному урегулированию конфликта.