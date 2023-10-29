Журналист Чаленко: Царев после покушения находится в реанимации под охраной ФСБ

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Бывший депутат Рады Олег Царев, на которого совершили покушение в ночь на 27 октября, находится в реанимации под охраной ФСБ. Скорее всего он выживет и «все будет нормально». Об этом «Звезде» сообщил друг Царева журналист Александр Чаленко.

«В реанимации, под охраной ФСБ. Скорее всего, не умрет. Скорее всего, все будет нормально. Как только ему станет лучше, его перевезут в Москву на лечение», - сказал Чаленко.

Основной версией покушения является операция ГУР Минобороны Украины. Общий друг Царева и Чаленко рассказал, что год или полгода назад над ялтинским домом бывшего украинского депутата завис дрон, который улетел после того, как Олег «в него прицелился».

«Первая версия, что Олег Царев стал жертвой украинского нападения», - заявил журналист.

Есть еще одна версия - месть из «бизнес-интереса». Чаленко заявил, что Царев позволял себе критиковать «разных людей» и ведомства.

Напомним, что в Олега Царева дважды стреляли на территории пансионата, где он живет. К моменту приезда скорой помощи он потерял много крови и был без сознания.

По словам собеседника нашего телеканала, вооруженный человек мог легко проникнуть на территорию пансионата, так как на входе нет досмотра.