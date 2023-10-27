Вооруженный человек легко мог попасть в пансионат, где стреляли в Царева
Вооруженный человек легко мог проникнуть на территорию пансионата, в котором жил Олег Царев и где минувшей ночью в него стреляли. Собеседник «Звезды» сообщил, что на входе никого не досматривают.
«Человек в теории с оружием пройти может. Его же никто не досматривает», - сказал мужчина, знакомый с ситуацией.
Однако в любом случае злоумышленник должен был попасть на камеры видеонаблюдения, так как они есть и на входе, и в самом пансионате.
«При входе по-любому тебя камеры стреляют», - сказал собеседник.
Напомним, что на бывшего депутата Рады Олега Царева напали неизвестные минувшей ночью. Его родные сообщили, что в Олега дважды стреляли. Когда к дому подъехала скорая помощь, экс-депутат уже потерял много крови. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.