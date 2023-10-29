В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Дагестана Меликов предупредил о провокациях на фоне событий в Газе

Алина Луговая
14:28 29.10.2023
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не поддаваться на провокации, размещенные на далеких от ислама ресурсах.  
Глава Дагестана Меликов предупредил о провокациях на фоне событий в Газе
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям республики с призывом не поддаваться на провокации со стороны вражеских ресурсов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом стало известно из поста Меликова в Telegram. 

«Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество! Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев. Прошу проявить терпение, не распространять неправдивую информацию и не принимать поспешных решений», - написал Меликов.

По словам Меликова, происходящим на Ближнем Востоке пытаются воспользоваться те, кто хочет извлечь выгоду из обострения конфликта - раскачать обстановку в России. В качестве примера глава республики привел события в Махачкале и Хасавюрте, которые произошли из-за того, что некоторые горячие головы откликнулись на воинственные призывы на экстремистских ресурсах.

«Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем ещё молодые ребята оказались на грани нарушения закона!» - добавил глава Дагестана.

Меликов отметил профессионализм сотрудников регионального МВД и муниципальных властей, после грамотных разъяснений которых все разошлись мирно по домам.

Ранее в ООН заявили, что действия Израиля в Газе являются военным преступлением, так как нарушают международное гуманитарное право. Анкара также признала Иерусалим военным преступником.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:24 В стране и мире
Нетаньяху извинился за упреки в адрес израильских служб безопасности
12:47 В стране и мире
NYT: Израиль по просьбе США заменил крупную операцию в Газе на несколько ограниченных
12:35 В стране и мире
Губернатор Голубев сообщил о падении обломков сбитой воздушной цели в Ростове
12:26 В стране и мире
В Чехии призвали к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю
12:06 В стране и мире
«Нафтогаз» заявил, что Украина не будет продлевать контракт на транзит газа из РФ
Популярное
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.