Глава Дагестана Меликов предупредил о провокациях на фоне событий в Газе

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не поддаваться на провокации, размещенные на далеких от ислама ресурсах.

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Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям республики с призывом не поддаваться на провокации со стороны вражеских ресурсов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом стало известно из поста Меликова в Telegram.

«Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество! Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев. Прошу проявить терпение, не распространять неправдивую информацию и не принимать поспешных решений», - написал Меликов.

По словам Меликова, происходящим на Ближнем Востоке пытаются воспользоваться те, кто хочет извлечь выгоду из обострения конфликта - раскачать обстановку в России. В качестве примера глава республики привел события в Махачкале и Хасавюрте, которые произошли из-за того, что некоторые горячие головы откликнулись на воинственные призывы на экстремистских ресурсах.

«Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем ещё молодые ребята оказались на грани нарушения закона!» - добавил глава Дагестана.

Меликов отметил профессионализм сотрудников регионального МВД и муниципальных властей, после грамотных разъяснений которых все разошлись мирно по домам.

Ранее в ООН заявили, что действия Израиля в Газе являются военным преступлением, так как нарушают международное гуманитарное право. Анкара также признала Иерусалим военным преступником.