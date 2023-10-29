Совбез ООН сообщил дату заседания по наземной операции Израиля в Газе

Председатель СБ ООН сообщил, что заседание по ситуации в Газе состоится 30 октября в 22:00.

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Совбез ООН назначил дату заседания по наземной операции Израиля в Газе. Оно состоится 30 октября в 22:00 по московскому времени (15:00 по бразильскому).

«Заседание пройдет в понедельник в 15:00», - приводит ТАСС сообщение постоянного представительства Бразилии.

Ранее в связи с ситуацией в секторе Газа Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Россия запросили срочное заседание СБ ООН. Этот запрос возник после новости об ударе по больнице «Аль-Ахли» в Газе. В результате атаки погибли несколько сотен человек, представитель Минздрава сектора Газа обвинил в произошедшем Израиль.

На заседании Совбеза ООН 16 октября озвучили примерное количество жертв ближневосточного конфликта с палестинской стороны. Согласно этому сообщению, погибли не менее трех тысяч человек, и среди них более тысячи палестинских детей.