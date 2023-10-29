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Президент Ирана Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии

Игнат Далакян
08:05 29.10.2023
Согласно заявлению иранского президента, пересечение Израилем красных линий может «заставить каждого принять меры».
Президент Ирана Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Пресс-служба иранского президента Эбрахима Раиси заявила, что Израиль перешел красные линии, что может заставить каждого принять ответные меры.

«Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», - говорится в сообщении в соцсети Х.

Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства обсудил с представителями палестинского движения ХАМАС действия Израиля в секторе Газа. Исмаил Хания и Хосейн Амир Абдоллахиан обменялись мнениями о том, как прекратить израильские действия в секторе Газа.

Ситуация между Израилем и палестинцами на Ближнем Востоке обострилась после того, как боевики палестинского движения ХАМАС обстреляли из сектора Газа израильские территории, а затем проникли в приграничные районы государства, открыв огонь по военным и мирным жителям. Кроме того, ХАМАС взял заложников, которые сейчас удерживаются в секторе Газа.

В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в регионе. Израильскими военнослужащими были взяты под контроль все населенные пункты на границе с сектором Газа, а также объявлена полная блокада.

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