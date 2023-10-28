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В НАТО заявили, что время для вступления Украины в альянс еще не пришло

Алина Луговая
07:37 28.10.2023
Все союзники НАТО сошлись во мнении, что Украина все еще не готова к вступлению в альянс.
В НАТО заявили, что время для вступления Украины в альянс еще не пришло
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Все союзники по НАТО признают, что Украина пока не готова стать участником альянса. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс.

«Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы еще не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу», - сказала Кокс.

По словам главы директората альянса, хотя Украина уже сделала первые шаги в направлении вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе, необходимо проделать еще «большую работу».

Напомним, для вступления Украины в НАТО необходимо выполнить ряд условий. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Киев получит приглашение на вступление сразу после их выполнения. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не понимает, о каких условиях идет речь.

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