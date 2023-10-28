На фоне боевых действий поток авиапассажиров в Ливан сократился

Как отметил журналист, желающих лететь в Ливан немного. Он отправился рейсом Каир-Бейрут.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Поток желающих лететь в Ливан заметно сократился. В этом убедился корреспондент «Звезды» Константин Коковешников, следовавший рейсом Каир-Бейрут. На опубликованных им кадрах виден практически пустой салон самолета. Кое-где у иллюминаторов сидят пассажиры. Открытые багажные полки были полупустыми. В проходе между кресел стояла одна стюардесса.

«Прямо сейчас мы находимся в самолете "Египетских авиалиний" (Egypt Air. - Прим. ред.), который совсем скоро вылетает из столицы Египта, Каира, в Ливан, в Бейрут. Как видно по этим кадрам, самолет практически полностью пустой. Очень мало людей. Желающих лететь в Ливан сейчас, действительно, немного», - показал корреспондент.

Он сообщил, что Госдеп США рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан и немедленно ее покинуть. Раньше аналогичным образом с рекомендациями к российским туристам не посещать Ливан выступил и МИД РФ.

Минэкономразвития РФ ранее порекомендовало россиянам воздержаться от поездок с целями туризма на Ближний Восток. Ведомство предостерегает от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории из-за угроз безопасности.

До этого воздержаться от поездок в Ливан предостерег британцев МИД Великобритании. Им порекомендовали уехать, пока «коммерческие маршруты остаются доступными».