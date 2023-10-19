МИД Великобритании посоветовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан

МИД Британии сообщил, что на границе Израиля и Ливана продолжаются обстрелы.

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Министерство иностранных дел Британии посоветовало гражданам воздержаться от любых поездок в Ливан. Тем, кто в настоящее время находится на территории республики, рекомендовали незамедлительно ее покинуть. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

«МИД советует воздержаться от любых поездок в Ливан из-за рисков, связанных с конфликтом между Израилем и оккупированными палестинскими территориями. Если вы в настоящее время находитесь в Ливане, мы рекомендуем вам уехать сейчас, пока коммерческие маршруты остаются доступными» - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что события в Ливане развиваются стремительно, а обстрелы на границе с Израилем продолжаются.

Напомним, сегодня утром армия Израиля нанесла удар по отряду нарушителей, которые пытались проникнуть через границу Ливана и заложить взрывное устройство.