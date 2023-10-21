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Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока

Елизавета Кондрикова
10:34 21.10.2023
Рекомендации действуют для поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и палестинские земли до «нормализации обстановки» в регионе.
Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока
© Фото: Yi LanÂ·asayage, XinHua, Global Look Press
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Министерство экономического развития России порекомендовало гражданам воздержаться от поездок в туристических целях в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в связи с угрозой их безопасности, тем, кто находится в регионе - проявлять осторожность.

«Российским туристам, находящимся указанной зоне, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям», - следуют рекомендации в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве также призвали туроператоров приостановить реализацию туристических услуг в эти страны. В качестве срока указывается период до «нормализации обстановки».  

Ранее с подобным призывом выступил МИД Великобритании, там посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан. Тем же, кто находится на ливанской земле, посоветовали поскорее покинуть страну. 

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