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Иран предупредил США об открытии против них новых фронтов

Марина Крижановская
02:37 28.10.2023
Глава иранского МИД Абдоллахиан заявил, что против США откроются новые фронты, если те продолжат поддерживать Израиль.
Иран предупредил США об открытии против них новых фронтов
© Фото: Jerzy Dabrowski ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Иран пригрозил Соединенным Штатам открытием новых против них фронтов, если безоговорочная поддержка Израиля будет продолжена. Соответствующее заявление сделал глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан.

По его словам, есть опасения, что эта поддержка позволит перерасти палестино-израильскому конфликту в более широкую региональную войну. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg Television из Миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке.

«США советуют другим проявлять сдержанность, но они полностью встали на сторону Израиля. Если США продолжат то, что они делали до сих пор, то против Соединенных Штатов откроются новые фронты. Я хотел бы прямо здесь предупредить, что продолжение ситуации, продолжение убийств людей в Газе - женщин и детей - приведет к тому, что ситуация в регионе выйдет из-под контроля», - выступил с предупреждением министр Абдоллахиан.

Он не раскрыл детали последствий, с которыми могут столкнуться Соединенные Штаты. Также глава иранского МИД отверг, что группировки в Сирии и Ираке получили указания от Ирана атаковать военные базы США.

«Они не получают от нас никаких приказов, никаких указаний. Американская сторона утверждает, что они связаны с Ираном. Эти группы принимают решения самостоятельно и действуют независимо», - приводит его слова телеканал.

В середине октября появилась информация, что американская сторона отправляет к берегам Израиля десантную группу из свыше четыре тысяч моряков и морпехов. Отмечается, что они будут размещены на борту военных кораблей на случай расширения конфликта между Израилем и ХАМАС.

В интервью «Звезде» политолог Маис Курбанов оценил способность Ирана противостоять Израилю и США. Он предположил, что Иран может ударить по нефтепроводам США.

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