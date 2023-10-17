В стране и мире В стране и мире В стране и мире

WP: США отправляют к берегам Израиля четыре тысячи моряков и морпехов

Владимир Рубанов
21:17 17.10.2023
Два военных корабля USS Bataan и USS Carter Hall с личным составом подразделения находились в Оманском заливе и недавно покинули Кувейт.
WP: США отправляют к берегам Израиля четыре тысячи моряков и морпехов
© Фото: Chief Petty Officer Roger Duncan Keystone Press Agency Globallook Press
Читайте нас на:

США отправляют к берегам Израиля десантную группу из более чем четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. Они будут размещены на борту военных кораблей на случай расширения палестино-израильского конфликта.

Два представителя Министерства обороны США сообщили изданию на условиях анонимности, что подразделение морской пехоты подготовлено к выполнению широкого спектра задач, включая некоторые специальные операции. Два военных корабля USS Bataan и USS Carter Hall с личным составом подразделения находились в Оманском заливе и недавно покинули Кувейт после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Развертывание этих сил отражает обеспокоенность официальных лиц США по поводу эскалации войны, поскольку столкновения с поддерживаемой Ираном Хезболлой усиливаются вдоль северной границы Израиля, а Тегеран угрожает неуказанными «превентивными действиями» по сдерживанию израильского нападения на сектор Газа.

Накануне сообщалось о подготовке США двух тысяч военнослужащих к отправке в Израиль для «консультирования и медицинской поддержки». Они не предназначены для участия в боевых действиях.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:44 В стране и мире
Видео
Шольц прибыл в Израиль и встретится с Нетаньяху
16:10 В стране и мире
Киргизия ограничила безвизовый режим для иностранцев
16:05 В стране и мире
В ХАМАС заявили о ракетном обстреле Тель-Авива
14:46 В стране и мире
Der Spiegel: наземная операция в Газе может начаться после визита Байдена
13:48 ОПК
Видео
Шойгу: будущее предприятие «Алмаз-Антея» в «Руднево» будет выпускать системы ПВО
Популярное
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Евродепутатов повезли на поезде в сторону «Диснейленда» вместо Европарламента
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.