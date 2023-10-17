WP: США отправляют к берегам Израиля четыре тысячи моряков и морпехов

Два военных корабля USS Bataan и USS Carter Hall с личным составом подразделения находились в Оманском заливе и недавно покинули Кувейт.

© Фото: Chief Petty Officer Roger Duncan Keystone Press Agency Globallook Press

США отправляют к берегам Израиля десантную группу из более чем четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. Они будут размещены на борту военных кораблей на случай расширения палестино-израильского конфликта.

Два представителя Министерства обороны США сообщили изданию на условиях анонимности, что подразделение морской пехоты подготовлено к выполнению широкого спектра задач, включая некоторые специальные операции. Два военных корабля USS Bataan и USS Carter Hall с личным составом подразделения находились в Оманском заливе и недавно покинули Кувейт после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Развертывание этих сил отражает обеспокоенность официальных лиц США по поводу эскалации войны, поскольку столкновения с поддерживаемой Ираном Хезболлой усиливаются вдоль северной границы Израиля, а Тегеран угрожает неуказанными «превентивными действиями» по сдерживанию израильского нападения на сектор Газа.

Накануне сообщалось о подготовке США двух тысяч военнослужащих к отправке в Израиль для «консультирования и медицинской поддержки». Они не предназначены для участия в боевых действиях.