Политолог Курбанов оценил способность Ирана противостоять Израилю и США

По мнению политолога Маиса Курбанова, у различных радикальных группировок в регионе достаточно сил для ведения боевых действий с Израилем и его союзниками.

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Иран пока не будет присоединяться к вооруженному противостоянию с Израилем. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Тем не менее, у Тегерана достаточно сил, чтобы противостоять США.

«Тегеран предупредил, что будет бить по интересам Америки по всему миру. Это крах США. Представьте, все нефтепроводы и много всего еще будет потеряно в считанные минуты. Палестинцы спокойно могут воевать. У них все разбомбили, им терять нечего, они в состоянии войны и еще не отошли», - рассказал Курбанов.

С его слов, представители радикальных движений знали, что этот конфликт рано или поздно наступит и что Европа и США встанут на сторону Израиля. Они готовились к этому дню, добавил эксперт.

«Американцы могут бить по Ирану, чтобы тот не обогащал уран, но они на это не пойдут. У Ирана есть ракеты, которые могут достать территорию Америки и Штаты их не перехватят», - уточнил политолог.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ближайшее время можно ожидать превентивные действия в отношении Израиля. Обращаясь к Вашингтону Абдоллахиан порекомендовал Штатам прекратить отправлять «лицемерные послания» и обратить внимание на военные преступления против мирного населения в Газе. Между тем, в Палате представителей Конгресса США заявили о разработке законопроекта на случай войны с Ираном.