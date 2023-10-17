В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Политолог Курбанов оценил способность Ирана противостоять Израилю и США

Ян Брацкий
11:48 17.10.2023
По мнению политолога Маиса Курбанова, у различных радикальных группировок в регионе достаточно сил для ведения боевых действий с Израилем и его союзниками.
Политолог Курбанов оценил способность Ирана противостоять Израилю и США
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Иран пока не будет присоединяться к вооруженному противостоянию с Израилем. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Тем не менее, у Тегерана достаточно сил, чтобы противостоять США.

«Тегеран предупредил, что будет бить по интересам Америки по всему миру. Это крах США. Представьте, все нефтепроводы и много всего еще будет потеряно в считанные минуты. Палестинцы спокойно могут воевать. У них все разбомбили, им терять нечего, они в состоянии войны и еще не отошли», - рассказал Курбанов.

С его слов, представители радикальных движений знали, что этот конфликт рано или поздно наступит и что Европа и США встанут на сторону Израиля. Они готовились к этому дню, добавил эксперт.

«Американцы могут бить по Ирану, чтобы тот не обогащал уран, но они на это не пойдут. У Ирана есть ракеты, которые могут достать территорию Америки и Штаты их не перехватят», - уточнил политолог.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ближайшее время можно ожидать превентивные действия в отношении Израиля. Обращаясь к Вашингтону Абдоллахиан порекомендовал Штатам прекратить отправлять «лицемерные послания» и обратить внимание на военные преступления против мирного населения в Газе. Между тем, в Палате представителей Конгресса США заявили о разработке законопроекта на случай войны с Ираном.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:04 В стране и мире
Видео
Путин встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом в Пекине
10:31 В стране и мире
Скончался украинский продюсер и шоумен Сергей Сивохо
10:29 В стране и мире
Видео
В Крыму задержали россиянина за передачу СБУ сведений о полуострове
10:15 В стране и мире
В США подготовят законопроект на случай войны Израиля с Ираном
09:29 В стране и мире
Видео
Жителей камчатского поселка Ключи засыпало вулканическим пеплом
Популярное
Евродепутатов повезли на поезде в сторону «Диснейленда» вместо Европарламента
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Зеленский попросил журналистов не писать о коррупции на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.