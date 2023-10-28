Израильские истребители нанесли удары по военным объектам «Хезболлы»

Израильская атака, как сообщается, стала ответной на ракетный обстрел из Ливана в течение минувшего дня.

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Израильские летчики атаковали ряд военных объектов шиитского военизированного движения «Хезболла» в Ливане. Удары, как отмечается, нанесены по наблюдательным пунктам «Хезболлы» и по военному комплексу.

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных объектов, принадлежащих террористической организации «Хезболла» в Ливане», - приводит информацию RT.

Указано, что удары ЦАХАЛ последовали в ответ на ракетную атаку из Ливана в течение минувшего дня.

В секторе Газа ЦАХАЛ минувшей ночью истребителями ударил по 150 подземным объектам ХАМАС. На данных объектах располагались террористические туннели и подземные боевые помещения, дополнительная инфраструктура под землей. Власти Израиля сообщили, что несколько радикальных членов ХАМАС были ликвидированы.

Вместе с тем, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна приступила к новому этапу боевых действий в секторе Газа. Военные действия, согласно Галанту, будут продолжены «до получения дальнейших приказов».