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Израильские истребители нанесли удары по военным объектам «Хезболлы»

Марина Крижановсая
23:55 28.10.2023
Израильская атака, как сообщается, стала ответной на ракетный обстрел из Ливана в течение минувшего дня.
Израильские истребители нанесли удары по военным объектам «Хезболлы»
© Фото: Ayal Margolin JINI Globallookpress
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Израильские летчики атаковали ряд военных объектов шиитского военизированного движения «Хезболла» в Ливане. Удары, как отмечается, нанесены по наблюдательным пунктам «Хезболлы» и по военному комплексу.

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных объектов, принадлежащих террористической организации «Хезболла» в Ливане», - приводит информацию RT.

Указано, что удары ЦАХАЛ последовали в ответ на ракетную атаку из Ливана в течение минувшего дня.

В секторе Газа ЦАХАЛ минувшей ночью истребителями ударил по 150 подземным объектам ХАМАС. На данных объектах располагались террористические туннели и подземные боевые помещения, дополнительная инфраструктура под землей. Власти Израиля сообщили, что несколько радикальных членов ХАМАС были ликвидированы.

Вместе с тем, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна приступила к новому этапу боевых действий в секторе Газа. Военные действия, согласно Галанту, будут продолжены «до получения дальнейших приказов».

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