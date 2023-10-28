ЦАХАЛ ночью ударил истребителями по 150 подземным объектам в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщил, что было ликвидировано несколько радикально настроенных членов движения ХАМАС.

© Видео: Telegram, @idfofficial © Фото: Telegram, @idfofficial

Израильская армия ночью нанесла удары истребителями по 150 подземным объектам в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

«За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удар по 150 подземным объектам на севере сектора Газа», - говорится в заявлении в Telegram-канале.

Отмечается, что на этих объектах были террористические туннели, подземные боевые помещения, а также дополнительная инфраструктура под землей. Армия обороны Израиля уточнила, что ударами было ликвидировано несколько радикальных членов палестинского движения ХАМАС.

Ранее ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командира палестинского движения ХАМАС, который отвечал за противовоздушную оборону и атаки беспилотников. Кадры ударов израильская армия опубликовала в своем Telegram-канале.