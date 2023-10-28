ХАМАС готов освободить восемь заложников из переданного РФ списка
Министерство иностранных дел России передало палестинскому движению ХАМАС список россиян, которые могут находиться среди заложников. Член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что идет поиск этих людей.
«Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», - передает РИА Новости слова представителя ХАМАС.
По его словам, в списке российского внешнеполитического ведомства имеется восемь имен.
Член политбюро ХАМАС отметил, что несмотря на сложности из-за нынешней ситуации, сейчас идет поиск мирных граждан, которые были взяты и находятся в Газе.
«Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим», - сказал Муса Абу Марзук.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что невозможно уничтожить ХАМАС без гибели большинства населения Газы. Кроме того, глава МИД РФ заявил о необходимости гуманитарных программ.