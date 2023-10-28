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В Израиле заявили о готовности уничтожать технику Starlink если она поможет ХАМАС

Никита Черненко
20:58 28.10.2023
Министр связи Израиля осудил решение Илона Маска помочь восстановить связь с сектором Газа через Starlink.
В Израиле заявили о готовности уничтожать технику Starlink если она поможет ХАМАС
© Фото: www.imago-images.de Globallookpress
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Министр связи Израиля Шломо Каръи заявил о решении разорвать все договоры между ведомством и компанией американского миллиардера Илона Маска. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Министр выступил с осуждением решения бизнесмена дать возможность международно-признанным организациям в Газе пользоваться сетью Starlink для поддержания связи с остальным миром. Он также подчеркнул, что в случае, если сеть Маска Starlink будет помогать палестинской группировке ХАМАС со связью, израильская армия будет уничтожать оборудование Starlink всеми доступными средствами.  

«Может быть, Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», - написал Каръи.

Связь и интернет в секторе Газа пропали в результате ночной атаки ЦАХАЛ 27 октября. Тогда воздушные силы Израиля нанесли удар по 150 объектам в секторе Газа, представляющие из себя, как говорится, части подземной инфраструктуры ХАМАС.

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