Илон Маск даст доступ к Starlink организациям, оказывающим помощь в Газе

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Американский бизнесмен Илон Маск сообщил о решении предоставить услуги спутниковой связи сети Starlink международным организациям, выполняющим гуманитарную миссию в Газе. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте соцсети X.

Недавно в результате обстрела Газы армией Израиля телекоммуникационная компания Jawwal сообщила о полном отключении связи и интернета в секторе Газа, в следствие чего международные гуманитарные организации потеряли контакт со своими представителями в Газе. Илон Маск предложил взамен использовать сеть спутниковой связи Starlink.

«Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе», - написал Маск.

Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что во всех больницах сектора закончилось топливо. При этом 12 из 32 медцентров вышли из строя в результате обстрела армией Израиля.