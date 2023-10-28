В Иране умерла студентка, впавшая в кому после задержания полицией нравов

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В столице Ирана Тегеране скончалась 16-летняя студентка Армита Гераванд, потерявшая сознание в метро иранской столицы 1-го октября и впавшая после этого в кому. Об этом сообщило агентство Fars News.

В материале отмечается, что причиной падения стала резкая потеря равновесия студенткой и падение артериального давления. Однако ирано-курдская правозащитная организация Hengaw сообщала, что несовершеннолетняя впала в кому в результате жесткого задержания полицией нравов из-за отсутствия хиджаба на девушке. СМИ Ирана отрицают связь между состоянием девушки и деятельностью полиции нравов

«Компания метрополитена Тегерана опубликовала связанные с инцидентом видеоролики, на которых ясно видно, что Армита на протяжении всего пути не участвовала ни в каком конфликте», - говорится в материале Fars News.

Полиция нравов Ирана была упразднена в декабре 2022 года на фоне захлестнувших страну митингов после смерти иранки Махсы Амини, умершей после задержания полицией нравов. Однако в июле 2023 года информационное агентство Tasnim сообщило о возобновлении полицейских патрулей, контролирующих соблюдение правил ношения хиджаба.