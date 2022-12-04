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В Иране упразднили полицию нравов, которая следила за ношением хиджаба

Анна Назайкина
13:22 04.12.2022
Генпрокурор страны выразил мнение, что такая практика в сущности не имеет ничего общего с судебной системой.
В Иране упразднили полицию нравов, которая следила за ношением хиджаба
© Фото: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com, GlobalLoolPress
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Иранские власти упразднили полицию нравов в свете протестов, охвативших страну после того, как погибла молодая иранка Махса Амини, передает France Press, ссылаясь на генерального прокурора.

По информации совбеза Министерства внутренних дел страны, как минимум 200 человек стали жертвами последних событий в республике. Кроме того, утверждается, что государственные, общественные и частные организации потеряли из-за беспорядков в стране свыше 200 миллионов долларов.

«Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами», - приводится сообщение агентства ISNA.

Генпрокурор выразил мнение, что такая практика в сущности не имеет ничего общего с судебной системой.

Полиция нравов появилась в Иране для «распространения культуры скромности и хиджаба». Эти подразделения начали патрулирование в 2006 году.

Волнения в Иране вспыхнули после смерти 22-летней Махси Амини, которую полиция нравов задержала в метрополитене за неправильно надетый хиджаб. Впоследствии появились кадры, на которых девушка якобы падает об обморок в полицейском участке.

Свидетели, которые были в одном автозаке с молодой иранкой, утверждают, что Махсу начали избивать правоохранители еще в машине. В министре внутренних дел заявили, что на момент задержания она уже была больна, и пообещали разобраться в произошедшем. Однако, по словам медиков, у погибшей была зафиксирована травма головы.

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