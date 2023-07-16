В Иране развернули полицейские патрули для контроля за ношением хиджаба

В Иране полиция будет следить за выполнением норм ношения хиджаба в стране.

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По сообщению информационного агентства Tasnim, полиция в Иране организовала пешие и автомобильные патрули для контроля за соблюдением норм ношения хиджаба.

Полиция будет выносить предупреждения тем женщинам, которые неправильно носят хиджаб. В случае несогласия с действиями полиции, нарушителей будут судить в соответствии с судебной системой страны.

Подобные меры были приняты для «укрепления основ семьи и обеспечения общественной безопасности».

Ранее в Иране с 2006 года действовала полиция нравов для «распространения культуры скромности и хиджаба», но она была упразднена в декабре 2022 года на фоне массовых протестов в стране в ответ на убийство девушки Махсы Амини, которая была задержана полицией за неправильное ношение хиджаба.