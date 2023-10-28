В стране и мире ЦАХАЛ повторно призвал жителей северной Газы переместиться на юг сектора Никита Черненко В ЦАХАЛ отметили, что призыв перемещение необходимо для обеспечения безопасности жителей Газы. © Фото: Ahmed Tawfeq, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Армии обороны Израиля выступила с повторным призывом к жителям северной части Газы переместиться на южные территории сектора. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Представитель израильской армии подчеркнул, что такие меры вводятся на период интенсивных боевых действий. После их окончания жители севера сектора Газа смогу вернуться обратно. «Для незамедлительного обеспечения вашей безопасности, мы призываем всех жителей северной части Газы, а также города Газа временно переместиться на юг», - сказал Хагари. Ранее в Telegram-канале ЦАХАЛ появилось заявление о нанесении ударов воздушными силами Израиля по 150 целям в секторе Газа. Под удар попали подземные туннели и инфраструктура ХАМАС, было ликвидировано несколько членов группировки. Экспертное мнение и аналитика