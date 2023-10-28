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Глава МО Словакии Калиняк заявил, что страна пересмотрит военное соглашение с США

Елизавета Егорова
17:03 28.10.2023
Глава МО Словакии на встрече с американским послом заявил, что страна пересмотрит оборонное соглашение с США.
Глава МО Словакии Калиняк заявил, что страна пересмотрит военное соглашение с США
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Globallookpress
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Новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что страна пересмотрит условия военного соглашения с Америкой, а также прекратит поставки оружия Киеву.

«На Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов и оборонный договор необходимо пересмотреть», - цитирует 360 слова главы МО Словакии.

В сообщении уточняется, что позиция правительства страны была передана американскому послу на встрече.

Ранее стало известно, что Словакия и Венгрия выступили против выделения Киеву финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Премьер-министр Роберт Фицо объяснил отказ высоким уровнем коррупции на Украине.

Венгрия же считает, что сначала нужно разработать новую стратегию по украинскому конфликту, так как старая показала свою неэффективность. По мнению советника премьер-министра Виктора Орбана, новая концепция должна основываться на прекращении огня.

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