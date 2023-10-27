В стране и мире Советник Орбана выступил против финансирования Киева до появления «плана Б» Елизавета Егорова Новая стратегия по Украине, по мнению советника Орбана, должна включать прекращение огня и начало мирных переговоров. © Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил Евросоюзу, что, прежде чем выделять новые пакеты помощи Украине, необходимо разработать другую стратегию, причем основываться она должна на прекращении огня и начале мирных переговоров. «Сначала должна быть разработана новая стратегия, а затем уже формироваться ее финансовая составляющая, а не наоборот», - написал Орбан в социальных сетях. Советник подчеркнул, что старая стратегия не работает, а внесение правок в бюджет ЕС из-за необходимости выделения финансовой помощи Киеву свидетельствует о «стратегическом вакууме» объединения. Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 миллиардов евро для Украины. Соответствующие позиции высказали Виктор Орбан и Роберт Фицо. Первый политик настаивает на новой стратегии, второй объяснил свою позицию высоким уровнем коррупции в украинском правительстве. Экспертное мнение и аналитика