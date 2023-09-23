Шольц выступил за усиление контроля на границе из-за роста нелегальной миграции

Он указал на необходимость принять дополнительные меры по контролю за нелегальной миграцией в Германии.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за ужесточение контроля на границе из-за «резкого роста» числа нелегальных мигрантов на фоне дела об ускоренной выдаче виз за взятку в Польше. Об этом он сообщил на мероприятии Социал-демократической партии Германии в Нюрнберге.

«Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а потом обсуждала нашу политику предоставления убежища», - заявил Шольц.

Он также добавил, что появилась необходимость принять дополнительные меры по контролю за пересечением границы, в особенности на границе ФРГ с Польшей, поскольку в Европу, и в Германию в частности, стало прибывать все большее количество мигрантов. Канцлер призвал польское правительство разъяснить, каким образом происходила выдача виз мигрантам за дополнительную плату, поскольку эта ситуация еще больше «усугубила» проблему нелегальной миграции из стран Африки и Среднего Востока.

Шольц отметил, что мигранты, прибывающие в ФРГ из соседних стран, могут пройти регистрацию в тех же странах и запросить там представление убежища.

Напомним, ранее власти Латвии объявили о закрытии пограничного пункта Силене на границе с Белоруссией, на данный момент между двумя странами работает только один погранпереход. Латвия выступает за усиленный охранный режим на границе со своим белорусским соседом.