Израиль пропустит в Газу грузовики с провиантом, водой и медикаментами

Об этом сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

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Израиль в субботу допустит в сектор Газа грузовики с медикаментами, провиантом и питьевой водой. Об этом заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«Израиль разрешит грузовикам с едой, водой и лекарствами прибыть в сектор Газа в субботу», - цитирует ТАСС Хагари.

Ранее армия Израиля нанесла ночью удары истребителями по 150 подземным объектам в секторе Газа. В ЦАХАЛ сообщили, что несколько радикальных членов ХАМАС было уничтожено.

До этого в палестинском движении ХАМАС заявили, что Израиль провалил попытку проведения наземной операции. По словам главы нацбюро движения по связям с зарубежными странами Али Барака, ЦАХАЛ понес большие потери.