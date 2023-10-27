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Китаист Вавилов назвал имя возможного кандидата на должность главы Минобороны Китая

Алексей Курильченко
09:24 27.10.2023
По мнению эксперта, отставка Ли Шанфу может быть связана с переориентированием КНР на сотрудничество с Россией и возникшей из-за этого турбулентности в руководстве страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Отставка министра обороны Китая Ли Шанфу могла произойти из-за смены политического курса КНР и переориентирования на сотрудничество с Россией. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил востоковед, китаист Николай Вавилов. Он отметил, что за последнее время в Китае сменилось несколько министров. По мнению эксперта, на замену Шанфу может прийти глава Генерального штаба Китая. На данный момент эту должность занимает Лю Чженьли.

«Подобной турбулентности, которая происходит в Китае, не было 30 лет. По сути, в КНР происходят очень серьезные сдвиги, потому что Си Цзиньпин "разворачивает" Китай от США и многие с этим не согласны. Недавно, в 2022 году, в Китае большое количество проамериканских представителей вывели из руководства. Кадры, которые поставлены - и министр иностранных дел, и министр обороны, - не все согласны с этими назначениями, и по мере усиления антиамериканского курса борьба будет продолжаться», - заявил китаист.

По словам Вавилова, в руководстве Китая существует борьба двух курсов, из-за чего и происходит частая смена министров. Один курс предполагает переход к сотрудничеству с Россией, а второй - сохранение отношений с США. При этом у второго варианта было много сторонников - в большинстве своем это руководители, получавшие от американцев большие деньги.

«У Си Цзиньпина не так много ключевых союзников уровня России. То есть РФ, по сути, единственная крупная держава, которая "прикрывает спину" Си Цзиньпина», - отметил Вавилов.

Ли Шанфу был назначен министром обороны Китайской Народной Республики в марте 2023 года. За время работы он в своих выступлениях уделял большое внимание военному сотрудничеству России и Китая. Ли Шанфу несколько раз посещал РФ и встречался с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. В конце октября стало известно о том, что Ли Шанфу был отправлен в отставку. Как сообщает Центральное телевидение Китая, это связано с очередной «перестановкой руководства страны».

Полное интервью с востоковедом Николаем Вавиловым смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на нашем сайте и в приложении SMART.TV.

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