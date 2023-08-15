В стране и мире В стране и мире MCIS-2023 ТЕГИ

Ли Шанфу: отношения России и Китая в военной сфере не направлены против третьих стран

11:22 15.08.2023
Министр обороны КНР заявил это на Московской конференции по безопасности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что военное сотрудничество России и КНР не направлено против третьих стран.

«Китайско-российские отношения в военной сфере подают пример союзничества, отказа от антагонизма и пример ненаправленности против третьих стран», - отметил министр обороны Китая в ходе своего выступления на Московской конференции по безопасности. 

Ли Шанфу добавил, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и продолжают поступательно развиваться. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу констатировал новый уровень отношений России и Китая, назвав отношения двух стран «более, чем союзническими»

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:42 В стране и мире
Лавров заявил, что Запад повышает угрозу столкновения ядерных держав
10:38 В стране и мире
Видео
Шойгу: развитие военного сотрудничества РФ и КНДР не создает угроз другим странам
09:07 В стране и мире
Видео
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 30 человек
10:37 В стране и мире
Видео
Шойгу: Украина использовала договоренности по зерну как прикрытие военных складов от ракетных ударов
08:45 ОПК
Используемое в СВО российское оружие находится в топе продаж «Рособоронэкспорта»
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.