В стране и мире MCIS-2023 Ли Шанфу: отношения России и Китая в военной сфере не направлены против третьих стран Министр обороны КНР заявил это на Московской конференции по безопасности. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что военное сотрудничество России и КНР не направлено против третьих стран. «Китайско-российские отношения в военной сфере подают пример союзничества, отказа от антагонизма и пример ненаправленности против третьих стран», - отметил министр обороны Китая в ходе своего выступления на Московской конференции по безопасности. Ли Шанфу добавил, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и продолжают поступательно развиваться. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу констатировал новый уровень отношений России и Китая, назвав отношения двух стран «более, чем союзническими» Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика