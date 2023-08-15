Ли Шанфу: отношения России и Китая в военной сфере не направлены против третьих стран
Министр обороны КНР заявил это на Московской конференции по безопасности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что военное сотрудничество России и КНР не направлено против третьих стран.
«Китайско-российские отношения в военной сфере подают пример союзничества, отказа от антагонизма и пример ненаправленности против третьих стран», - отметил министр обороны Китая в ходе своего выступления на Московской конференции по безопасности.
Ли Шанфу добавил, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и продолжают поступательно развиваться.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу констатировал новый уровень отношений России и Китая, назвав отношения двух стран «более, чем союзническими»
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.