Шойгу поздравил китайского генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР

Министр обороны РФ отметил беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая, а также оценил деятельность предыдущего главы Минобороны КНР.

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность главы оборонного ведомства Китая. Российский министр отметил, что на сегодняшний день отношения России и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень. Теперь страны являются опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире. Шойгу пожелал своему коллеге здоровья, благополучия и успехов.

«От имени Министерства обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с назначением на должность министра обороны Китайской Народной Республики. Выражаю уверенность в том, что ваша деятельность на этом посту будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества», - заявил Шойгу.

Также министр обороны России поблагодарил генерал-полковника Вэя Фэнхэ, оставившего пост главы китайского военного ведомства. По словам Шойгу, Фенхэ внес неоценимый вклад в укрепление военного сотрудничества двух стран. Российский министр отметил высокую степень взаимного доверия, которая повлияла на стабильность в региональном и глобальном масштабах.

«За время Вашего руководства министерством обороны КНР удалось реализовать большое количество совместных проектов и заложить основу для перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества», - заявил Шойгу.

Шойгу также отметил, что братские отношения связали приграничные округа и подразделения, отвечающие за международное военное сотрудничество.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов